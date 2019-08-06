برفقة شخصيات stars wars galaxy.. مات ديمون في ديزني لاند

قضى النجم العالمي مات ديمون يوما طويلا مليئا باللحظات المرحة في ديزني لاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية مع الشخصيات التي ظهرت في سلسلة أفلام stars wars galaxy.

والتقط مات ديمون صورا مع الغوريلا الشهيرة chewbacca ،في الساحة التي افتتحت في ديزني منذ أشهر الخاصة ب stars wars galaxy.

وتألق مات ديمون باطلالة كاجوال مرتديا تي شيرت اسود مع قبعة رياضية.

وكان برفقة مات ديمون أفراد عائلته الذين شاركوه هذا اليوم المميز.