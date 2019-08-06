رئيس أوكرانيا السابق ليس مشتبها به في أية قضية جنائية

أعلن المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو، شاهد في جميع القضايا الجنائية التي يظهر فيها اسمه، وليس مشتبهاً به في أية قضية.
وقال لوتسينكو، لإذاعة "نوفوي فيريميا": "حتى هذه اللحظة، بترو بوروشينكو، الرئيس الخامس لأوكرانيا، هو شاهد في جميع القضايا. لم يتم وفقا للإجراءات المعمول بها تقديم ولا شبه واحد بحقه".
في وقت سابق، صرح مدير مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، رومان تروبا، بأن المكتب يحقق في 11 قضية جنائية ضد بوروشينكو وشخصيات أخرى. وقال النائب السابق مدير إدارة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المحامي أندريه بورتنوف، إن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني قد فتح قضية جديدة ضد بوروشينكو حول السرقات في الجيش، وكذلك ضد الرئيس السابق للبنك الوطني فاليري غونتاريفا ومسؤولي "أوكروآبورونبروم".
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