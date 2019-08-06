بولتون: نراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لقناة فوكس نيوز اليوم الثلاثاء إن "هناك تفاهماً بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على ألا تطلق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات"، مضيفاً أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.وأوضح في تصريحات بمدينة لاما عاصمة بيرو "يبدو أنها سلسلة اختبارات ينشدون من خلالها تشغيل هذا الصاروخ تشغيلاً كاملاً".
وتابع "تبدو صواريخ باليستية، هناك تفاهم بين الرئيس وكيم جونغ أون على ألا تطلق بيونغ يانغ صواريخ أطول مدى وصواريخ باليستية عابرة للقارات، لذا أعتقد أن الرئيس يراقب هذا عن كثب شديد جداً".
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