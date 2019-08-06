الادارة العامة للمرور: بدء تفويج المركبات السفرية بالخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للمرور اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاقة مشروع تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك للعام 1440هـ – 2019م من ولاية الخرطوم الى ولايات البلاد المختلفة اعتباراً من يوم بعد غد الخميس .

وأكد اللواء شرطة (حقوقى) طارق عطا مدير الادارة العامة للمرور – في المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاقة التفويج اليوم بدارالشرطة ببري ، الذى يجيء تحت شعار(القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين) بحضور اللواء شرطة مدثر عبدالرحمن مدير دائرة الشؤون العامة واللواء شرطة ربيع محمد سالم مدير دائرة المرور السريع واللواء شرطة د. حسن حامد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة – أكد جاهزية الإدارة لتفويج المركبات السفرية اعتباراً بعد غد الخميس على (6 ) طرق قومية تم تقسيمها لقطاعات برئاسة ضابط عظيم للإشراف والمتابعة للمركبات التى سيتم تفويجها، مشيرا الى نشر (189) ضابطا على طرق المرور السريع؛ بجانب (1881) من صف الضباط لعمليات الضبط المروري بمشاركة (529) عربة دورية و(33) عربة إسعاف تم نشرها على طول طرق المرور السريع، مبينا أن تلك الطرق تتم مراقبتها بالنظم التقنية ممثلة فى أجهزة التتبع الآلي والرادارات لضبط السرعة الزائدة التى تتسبب فى حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء، مضيفا أن هنالك تدخلا فى حالات الطوارئ للأوناش والمواتر لسحب المركبات التى تتعطل أثناء التفويج.

اللواء شرطة ربيع محمد سالم مدير دائرة المرور السريع كشف عن وضع خطة متكاملة لتفويج المركبات تستهدف توصيل المواطنين الى ذويهم بسلام من خلال نشر الدوريات لمراقبة الطرق ومنع المخالفات التى تنتج عنها حوادث مرورية، مبينا أن الخطة الموضوعة تشمل الولايات بهدف تحقيق السلامة المرورية.