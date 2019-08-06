المجلس العسكري يحسم مرشحيه في السيادي خلال ساعات و(الحرية) تقترب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انخرط طرفا الاتفاق قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في اجتماعات مكثفة كلٌّ على حدا لحسم أمر مرشحيهم داخل المجلس السيادي للحكومة الانتقالية.

وقال مصدر بالمجلس العسكري فضَّل حجب اسمه أنهم لم يحسموا حتى الآن أمر مرشحيهم داخل المجلس السيادي وتوقع في الوقت ذاته حسمهم خلال الساعات القادمة. في ذات السياق أوضحت مصادر متطابقة أن قوى الحرية والتغيير دخلت في اجتماع طارئ لحسم أمر مرشحيهم بشكل نهائي داخل الكتل المكونة. ووضع طرفا الاتفاق جدولة زمنية محكمة لإنفاذه تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل. المادة السابقة رئيس بعثة الحج ” عمر مصطفى” يلتقي رؤساء الوحدات والشُّعب… المقالة القادمة إلا الحرب.!.. بقلم شمائل النور

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