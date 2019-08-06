وصول الآليات لإصلاح طريق أمدرمان جبرة الشيخ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وصلت الآليات الخاصة بمعالجة طريق أمدرمان جبرة الشيخ إلى موقع انقطاع الطريق الذي جرفته السيول الواردة من الوديان المختلفة، مما أدى لتوقف السير بالطريق بمنطقة “الحجاب”، وتكدس عدد من البصات السفرية والسيارات الخاصة والشاحنات.
ووقف والي شمال كردفان المكلف، اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، خلال الزيارة التي قام بها إلى منطقة الحجاب، على الجهود المبذولة في صيانة وإصلاح الجزء الذي تأثر به الطريق.
وتعرف الوالي على حجم السيول التي تسببت في انقطاع حركة سير المركبات العامة والخاصة بالطريق، وأبدى عدداً من الملاحظات التي تدفع بتسريع وإصلاح وصيانة الجزء الذي تأثر بالسيول حتى تنساب حركة السير بالطريق.
وأكد المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية، م. الصافي الخير أحمد، أن الآليات وصلت إلى الموقع الذي تأثر بالسيول، لافتاً إلى أن العمل جار الآن في المعالجات الهندسية حتى تنساب الحركة بالطريق .
وأكد أن حكومة الولاية تعمل جاهدة وتبذل جل الاهتمام بهذا الأمر؛ وذلك تسهيلاً لحركة المركبات القادمة من العاصمة الاتحادية والمتجهة إلى ولايات كردفان ودارفور.
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