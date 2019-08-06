مسؤول أمريكي يبحث عدد من القضايا مع الخرطوم

يصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، غدا الاربعاء الخرطوم للوقوف على التطورات السياسية في البلاد التي افضت إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير الاحد الماضي.
ويبحث المسؤول الامريكي عددا من القضايا على راسها مكافحة الارهاب والتطرف وعملية السلام إلى جانب متطلبات العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الخارجية الامريكية اشارت في بيان لها ان الزيارة تأتي بغرض تشجيع اطراف السودانية للتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي ستوقع في السابع عشر من الشهر الجاري.
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