زعيم مدني: زامبيا تستفيد من العلاقات مع الصين

صرح عمدة مدينة ندولا بمقاطعة كوبربيلت فى زامبيا اليوم الثلاثاء بأن العلاقات الثنائية مع الصين تعود بالنفع على زامبيا منذ أن أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية فى عام 1964.

واستشهد رئيس البلدية بالبناء المستمر لمطار ندولا الدولي بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى بما في ذلك أبراج الاتصالات والطرق ونظام الري والسدود ومحطات الطاقة الكهرومائية من قبل الشركات الصينية في زامبيا حيث أن بعض المشاريع التي ستفيد الزامبيين.

وقال إن هناك تطورا محسنا في مختلف القطاعات في زامبيا عقب العمل الذي يقوم به الصينيون.

كما أشار إلى مشروع سكة حديد تنزانيا - زامبيا (TAZARA)، الذي تم بناؤه منذ عدة عقود بدعم من الصين وما زال يفيد زامبيا الآن.

وأضاف العمدة أن مبادرة الحزام والطرق (BRI) ستفيد إفريقيا والعالم بأسره لأنه مشروع طويل الأجل من شأنه تحسين التجارة العالمية.

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وقال جوزيف فيري رجل أعمال في ندولا إن الصينيين أقاموا مشاريع طويلة الأجل مع العالم من خلال مبادرة الحزام والطرق.

ودعا فيري الزامبيين إلى دعم المشروعات الصينية في زامبيا ومحاكاة ثقافة عملهم.

وقال "هذه التطورات القادمة ستفيد زامبيا على المدى الطويل، من المهم تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين".