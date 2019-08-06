مذكرة لـ"العسكري" بوقف إبادة مائة ألف فدان من القطن المحور

كشف رئيس الجمعية التخصصية بقسم الأوسط بمشروع الجزيرة، كمال حريز، عن رفع مذكرة لوالي الجزيرة بشأن قرار مجلس السلامة الأحيائية القاضي بإبادة مائة ألف فدان تمت زراعتها بصنف “آر. آر” من محصول القطن المحور وراثيًا بحجة أنه مخالف للاشتراطات البيئية.
وقال أن الوالي قام برفع المذكرة لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري لتوضيح أن القرار فردي، ويتسبب في أضرار كبيرة على المزارعين في حال تم تطبيقه.
وأكد أن البحوث الزراعية بمدني أثبتت أن المحصول تمت زراعته لسنوات ولم يلاحظ عليه أي أضرار بيئية.
وتوقع حريز أن يصدر القرار من العسكري بوقف الإبادة خلال أيام، على أن يعاد النظر في الصنف عقب نهاية الموسم الحالي.
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