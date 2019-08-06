البرلمان الإفريقي يحث البلدان الأفريقية على الاتحاد لمواجهة التحديات

وكان دانغ يتحدث في جوهانسبرغ عندما خاطب المتحدثين البرلمانيين من مختلف البلدان الأفريقية.
كما دعا المتحدثين إلى معالجة التحديات التي تواجهها إفريقيا والاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال إن وحدة الشعب الأفريقي ضرورية للسلام، وهي شرط للديمقراطية أن تزدهر. وقال دانغ "لا يمكن أبدا أن يكون هناك ازدهار حيث لا توجد وحدة، علينا أن نتحد لمحاربة العنف عبر الحدود والإرهاب وغيره من الآفات التي تواجه القارة."
وأكد مجددا أن التنمية في القارة لا يمكن أن تحدث إلا عندما يكون هناك سلام وأمن واستقرار.
وأشار دانغ إلى أنه ينبغي تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لدمج القارة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
واضاف "علينا العمل معا بناء على التوافق المشترك لخدمة الشعب الافريقي".
كما دعت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون إفريقيا إلى العمل معًا لمحاربة التطرف والإرهاب وتغير المناخ وبطالة الشباب.
وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا ستحسن اقتصاديات العديد من البلدان إذا تم تنفيذها بشكل جيد.
ويجتمع البرلمانيون من مختلف البلدان الأفريقية لمناقشة التحديات التي تواجه القارة.
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