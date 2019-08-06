عاجل.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على فادي سرحال

كشفت وسائل إعلام، عن أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على اللبناني فادي سرحال لعلاقته بحزب الله، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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