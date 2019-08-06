المؤتمر الوطني ؟ ياللعجب !!!

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ينتشر فى الوسائط بيان سياسى منسوب لحزب المؤتمر الوطنى يستنكر فيه الاتفاق الذى تم التوقيع عليه مؤخرا بين المجلس العسكرى الانتفالى وقوى اعلان الحرية والتغيير ، ويحذر الحزب من مآلات هذا الاتفاق وما يمكن ان يفضى اليه من تبعات ساابة على البلد.

ونحن اذ نقرأ فى بيان حزب المؤتمر الوطنى ونعلق على بعض ما ورد فيه نقول بداية ان اى جماعة سياسية او حزب او كيان له الحق فى ابداء رأيه حول مايجرى على الساحة من احداث وتفاعلات ، ولاى حزب الحق فى الاعتراض على هذا الاتفاق او غيره فلا اشكال فى ذلك خاصة وبلادنا قد تنسمت عبق الحرية وانهت مرحلة الكبت والحجر والتضييق ، ومن المفارقات ان يكون الحزب الذى ينتقد الاتفاق اليوم ويحظى بحرية تتيح له ذلك يكفط ان يكون هو ذات الحزب الذى حكم البلد واستأثر بخيراتها وعمل على تقطيع اوصالها واستخدم سياسة تكميم الافواه ومنع الافراد والكيانات من العمل السياسى الحر ثم يأتى ذات الحزب ليعترص اليوم دون حياء وخجل.

ادناه بعضا من ما ورد فى بيان الحزب :

“إن أي وثيقة تعطل دور المجلس العسكرى وتمنحه لمجموعة سياسية لها أجندتها المعلنة في تفكيك عرى المجتمع، ومؤسسات الدولة وأجهزتها، بما فيها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يجب أن تكون محل نظر من كل مشفق وحريص على البلاد وأهلها ومصالحها”.

ونسال الحزب وقادته وجمهوره ألا تستحون ؟ وهل انتم مؤهلون اخلاقيا وسياسيا للحديث عن تفكيك عرى المجتمع ومؤسسات الدولة واجهزتها ؟ وعن اى قوات مسلحة وقوى نظامية اخرى تتحدثون ؟ أتلك التى سيستموها وسعيتم الى تفكيكها وابعدتم عنها كل من لاينتمى لكم سياسيا ؟

دعوا الحديث عن القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى فلستم من يحق له ان يتكلم عن هذا الموضوع .

ومما ورد فى البيان :

ان اتفاق التغيير والعسكري، تعمد اقصاء مكونات كثيرة في الساحة، وتغول على سلطات انتخابية باختياره نظام الحكم في البلاد، ومارس تخليطاً في مستويات الحكم، بجانب أنه قد أغفل الإشارة إلى الدين الإسلامي كمصدر للتشريع ما يفسح المجال أمام توجهات علمانية “هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه”

يلزم ان لايغفل المؤتمر الوطنى ان اهم مشاكل البلد كانت الاقصاء الممنهج الذى ظل يمارسه طوال فترة حكمه فلا لسان له يتحدث به عن هذا الامر ، والاعجب نعيه على الاتفاق انه تغول على سلطات انتخابية باختياره نظام الحكم فى البلاد وكأنه وهو يختار لنا شكل الدولة وهياكلها ونظامها الادارى كأنه كان يحظى بتفويض شعبى .

اما استشكال الحزب على عدم الاشارة للشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع وان هذا يفنح المجال امام توجهات علمانية هى الابعد عن روح الشعب وأخلاقه نقول ان هذا الكلام صحيح لكن المؤتمر الوطنى ليس اهلا لاسداء النصح وتوجيهه لاحد فمشاكل البلد اصلا نتاج سياسات خاطئة ارتكبها الحزب وسار عليها .

ونعود لنقول هب ان الاتفاق سيئ ويعارض توجهات ورؤى الشعب فان المؤتمر الوطنى ليس فى مقام المشفق الناصح ولا الكيان الصالح فليصمت وليدعنا فى شأننا ونحن ما زلنا نعجب من جرأة هذا الحزب ونهتف مستغربين : المؤتمر الوطنى ينصحنا ؟؟ يااااا للعجب !!!