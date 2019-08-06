عربدة صهيونية على ارض الاردن.. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

الاردن – الرسمى – يستنكر الاعتداءات الصهيونية المستمرة على المسجد الاقصى ومحاولات تهويد القدس وبرفع شعار حماية المقدسات والدفاع عن الشعب الفلسطينى المظلوم ، وفى نفس الوقت وفى ازدواجية شديدة الوضوح لايكتفى فقط بفتح سفارة العدو فى عمان وجعل علم الدولة المغتصبة يرفرف فى سماء المدينة العربية المسلمة وانما يستقبل قطعان المستوطنين الصهاينة المعتدين القتلة ويتركهم يسرحون ويمرحون ويعربدون فى البلد رغما عن انف الشعب الاردنى الرافض لمظاهر التطبيع المعترض على العلاقة مع المحتلين الغاصبين.

الشعب الاردنى الحر الابى يرفض ماتقدم عليه حكومته من فتح باب السياحة امام الصهاينة وعربدتهم ، وقد عمت الشارع الاردنى غضبة واسعة من ما فعله إسرائيليون من اقتحامات لمقام النبي هارون عليه السلام .

تقول الاوساط الشعبية الاردنية ان القصة بدأت عندما زار إسرائيليون مقام النبي هارون عليه السلام قرب البترا قبل أيام حيث دخلوا المقام، وأدوا طقوسهم، وتم نشر صور وفيديوهات لهم، وهم على هذه الحالة، ما أدى لاحقا إلى إعلان الحكومة اغلاق المقام، ومنع زيارة السياح، الى داخل المقام، دون تنسيق مسبق، وهذه الصدمة الحكومية، محاولة لاستيعاب الرأي العام، الذي ضج قبل أيام فقط، من تصوير فيلم، يثبت تبعية البترا لليهود.

الاردنيون يتساءلون بغضب عن كيفية دخول

أدوات الصلاة والعبادة اليهودية الى بلدهم مع السياح الإسرائيليين علما ان ذلك ممنوع اساسا ويرون فى الامر خضوعا من حكومتهم للصهاينة وغطرستهم ويعتبرون ذلك خطرا يلزم التصدى له فهم يرفضون دخول الصهاينة اساسا الى بلدهم ناهيك عن اصطحابهم ادوات عبادتهم وطقوسهم ام لا، ومما يزعج الاردنيين تكثيف الصهاينة زياراتهم الدينية الى مقامات أخرى يعتبرونها لأنبياء بني إسرائيل في السلط ومناطق أخرى من الاردن وهذا يعني ان القصة لا ترتبط فقط بمقام النبي هارون بل ان هذه المجموعات تزور مواقع دينية أخرى بوجود مرافقين لهم من الأردن، خشية من وقوع حوادث امنية وخوفا من استهداف بعض المعترضين على التطبيع للصهاينة لذا تؤمن لهم بعض الجهات خط سيرهم وتقوم هذه المجموعات الصهيونية تقوم بالتجول في مناطق معينة جنوب الأردن فى تحركات غامضة ومشبوهة دون ان احد يعرف ماذا يفعلون هناك!

الشارع الاردنى لايثق فى حكومته ويرى ان إظهارها الصدمة من العربدة الصهيونية مجرد دعاية يتم بيعها للجمهور، لان هؤلاء الصهاينة يأتون منذ سنوات طويلة ولا يمنعهم احد مع تحركاتهم الغامضة المشبوهة مع تردد انباء تسرى فى الاوساط الشعبية ان مايقوم به الصهاينة من نشاط خفى ومستور انما يهدف الى البحث عن دفائن يهودية لإثبات وجودهم السابق في الأردن، او حتى دفن قطع آثار مزورة في مواقع معينة في الأردن.

ومما يثير غصب الاردنيين على حكومتهم ويدعم تخوفهم من خبث ومكر اليهود السماح للإسرائيليين بدخول الأردن، دون تأشيرات مسبقة وعدم مراقبة ماذا يفعلون بل وعدم استثناء الإسرائيليين من تملك الأجانب، سواء بجوازات إسرائيلية، او عبر جوازات سفر غربية وهو أمر غريب وخطير ومخيف حقا ، ويستنكر أحرار الاردن تقاطر السياح الصهاينة علنا الى بلدهم وتعاظم التجارة في كل القطاعات، من الزراعة الى الصناعة، وصولا الى التصدير والاستيراد، والمشاريع الكبرى التي يعرفها الكل، بما في ذلك اتفاقية الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا ووصول التطبيع الى أعلى المراحل. انه نفاق حكوماتنا الذى يزداد وضوحا يوما بعد يوم ، وهى المعايير المزدوجة التى درج حكامنا على التعامل بها بكل اسف.