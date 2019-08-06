اضرابات وسط العاملون بقطاع الكهرباء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دَخَلَ العاملون بقطاع الكهرباء في إضراب جزئي، بإحضار كل عربات الطوارئ (بحري – الخرطوم – أم درمان) لرئاسة الشركة، وهدّدوا بالدخول في إضرابٍ كاملٍ حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بإعادة تعيين المهندس خالد مصطفى مديراً عاماً لشركة توزيع الكهرباء وإعفاء مجلس الإدارة برئاسة الفريق أمن الرشيد فقيري، وتوضيح الحقائق حول قُطُوعات الكهرباء للرأي العام في مؤتمر صحفي، الأمر الذي رفضه وكيل الوزارة دُون مُبرّرات – حسب تعبيرهم.

وكشف ممثل قطاع العاملين عن مُحاولات من رموز النظام السابق ضد مَسارات التّصحيح التي يُطالب بها العاملون بالقطاع من قِبل قسم التأمين ومجلس الإدارة، بالاعتداء بالضرب على العاملين ورئيس اللجنة، ولفت الى أنّ عَزل المهندس خالد مصطفى كان بسبب مكائد بتجفيف الميزانية الخاصّة بتسيير دولاب العمل والتصعيد للرأي العام وإلصَاق تُهمة الفشل في حل القُطُوعات بِهِ.