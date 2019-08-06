أبرز المشاركين في مراسم التوقيع النهائي على الإتفاق الموقع بين العسكري والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي عن اجتماع عُقِد بالقصر الرئاسي أمس، لمناقشة ترتيبات الاحتفال بالاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

و قال الكباشي في تصريح له أن التوقيع النهائي والاحتفال به يتطلب حفلا يليق بالمناسبة والشعب السوداني والانتقال من نظام شمولي عبر ثورة وصفها بالعظيمة مشيرا إلى وجود مشاورات بينهم وقوي الحرية والتغيير حول هذا اليوم.،و اضاف بان هنالك الكثير من اللجان أهمها اللجنة الامنية التي تعمل على تأمين مكان الاحتفال الذي حدد له قاعة الصداقة وتواجد الرؤساء.

و اضاف أن وزارة الخارجية تعمل على ارسال الدعوات قبل يوم بعد غدا الخميس مشيرا إلى أن قائمة الدعوات تشمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فكي، رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الرئيس الاريتري اسياسي أفورقي، الرئيس التشادي إدريس ديبي، الرئيس اليوغندي يوري موسفيني إلى جانب الرئيس الكيني أوهورا كينياتا. وتضم القائمة أيضا من الدول العربية الرئيس المصري المشيرعبد الفتاح السيسي ووزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات والكويت.

و في ختام حديثه أشار كباشي إلى نقل الاحتفالات عبر شاشات إلى الساحات الشعبية وبعض الميادين في الأحياء التي تحمل دلالات للثوار موكدا إلى أن بعض المواطنيين لن يتمكنوا من المشاركة من داخل قاعة الصداقة.