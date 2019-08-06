بعد اليمن جنودنا في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع ان المشكلة مازالت قائمة ، وجنودنا مازالوا يشاركون فى العدوان الآثم على الشعب اليمنى الشقيق تقول الانباء ان بعض جنودنا قد تم تفويجهم بشكل رسمى الى ليبيا منذ اشهر وانهم يشتركون فعليا فى الحرب الاهلية التى مزقت هذا البلد ودمرته ، ويحارب الجنود السودانيون الى جانب خليفة حفتر المرتبط بمصر والسعودية والامارات والمدعوم امريكيا الساعى الى تسليم ليبيا بالكامل الى المحور الامريكى الصهيونى ويقابله فى الطرف الاخر حلفاء قطر وتركيا الحاكمون فى طرابلس المحسوبون اساسا على جماعة الإخوان المسلمين ومن الطبيعى ان تقوم الإمارات ومصر والسعودية بمحاربة الإخوان ودعم خصومهم لكن الامر الغير مقبول ان يكون جندنا مرتزفة يحاربون هنا وهناك تحقيقا لاهداف لاشأن لبلادنا بها .

فى الاخبار ان الإمارات العربية المتحدة وجهت نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، “حميدتي”، للقتال إلى جانب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأكدت التسريبات أن وثائق تثبت قيام الفريق “حميدتي” بإرسال 4 آلاف مقاتل من قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية إلى ليبيا

تنفيذاً لأوامر إماراتية.

جدير بالذكر ان أكثر من ألف قتيل ونحو 5500 جريح قد سقطوا منذ بداية الهجوم على طرابلس وفق منظمة الصحة العالمية ومن المسيئ لنا كسودانيين ان يشارك جنودنا فى سفك الدم الليبى كما يسفكون الان الدم اليمنى ظلما وعدوانا .

وحذارى من ان يصبح جندنا مرتزقة تحركهم الامارات والسعودية او اى جهة ولابد ان تفتح الحكومة القادمة ملف مشاركات جيشنا فى حروب اليمن وليبيا ويكفي استمرارا فى تطبيق سياسات النظام البائد .