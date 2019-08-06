بريطانيا تبدي استعدادها الكامل لدعم الحكومة الانتقالية بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان، روبرت فيروزر، الثلاثاء، استعداد المملكة المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان.

جاء ذلك في لقاء جمع فيروزر بـ”شمس الدين كباشي”، رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس، اطلعت عليه الأناضول، تناول اللقاء الاتفاق بشأن “الإعلان الدستوري” الذي توصل إليه، الأحد، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأعرب المبعوث البريطاني عن سعادته بزيارة السودان في هذه اللحظة التي وصفها بـ”المهمة” في تاريخ البلد الأخير، “حيث استطاعت فيها معظم الأحزاب السودانية الالتقاء في موقف موحد، تمكنت من خلاله للوصول إلى هذه الاتفاقية”.

وعقب اللقاء، أكّد المبعوث البريطاني، في تصريحات إعلامية نقلها البيان، “رغبة واستعداد” بلاده لإنجاح هذه المرحلة من خلال “دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية”، واصفا لقائه مع كباشي بـ”المثمر”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل زيارة المسؤول البريطاني إلى السودان، أو مدة زيارته.

والأحد، وقع “المجلس العسكري” وقوى إعلان “الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى، على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري والحرية والتغيير في “الإعلان الدستوري”، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

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