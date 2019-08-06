ولاية”نهر النيل” تحرك إجراءات قانونية في مواجهة شركات ومقاولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين، عن تحريك إجراءات قانوتية في مواجهة المقاولين والشركات التي أخفقت في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتعاقد عليها، بجانب اتخاذ ضوابط مشددة ضد المتلاعبين والمضاربين بالسلع الاستراتيجية بالولاية.

وكشف حماد خلال مؤتمر صحفي بالدامر، عن اتخاذ حكومته لإجراءات وضوابط صارمة أكثر تشدداً ضد المتلاعبين والمضاربين بالسلع الاستراتيجية، مؤكداً أن حكومته استطاعت بالتنسيق مع المركز، توفير كميات مقدرة من الوقود والدقيق والسيولة النقدية، بما يؤمن حركة انسيابها وقنوات توزيعها بشكل كافٍ ودون حدوث أية فجوات فيها، ولوح حماد بتوقيع عقوبات رادعة وفق قانون الطوارئ تصل إلى مصادرة لمركبة والسجن عشر سنوات لكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

وقال الوالي إن جهودهم استطاعت بالتعاون مع شركة السكر السودانية، أثمرت عن شراء 50 ألف جوال سكر لتوزع على المواطنين بنصف القيمة، بدعم مباشر من حكومته، قاطعاً بأن عمليات التوزيع ستتم بعدالة وشفافية وضوابط رقابية دقيقة في كافة المحليات عبر مراكز البيع المخفض.