منتصر هلالية يغني للثوار (ياجناي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلق الفنان الشاب منتصر هلالية أمس أغنيته الوطنية الجديدة (ياجناي) والتي حظيت بقبول هائل منذ اطلاقها في منصات التواصل الاجتماعي، كما حصدت آلاف المشاهدات والكومنتات. ويعتبر هلالية أحد الفنانين الشباب الداعمين للثورة منذ وقت مبكر جداً وكان من أوائل الفنانين الشباب حضوراً في القيادة العامة.

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