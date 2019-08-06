الرئيس المصري السيسي يصدر توجيها هاما

الخليج 365: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا في اجتماعه اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين بمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وجه السيسي، بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وطالب الرئيس السيسي، بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية، ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، بحسب صحيفة “الأخبار” المصرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة ولتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والإندماج الإقليمي والتنمية والخدمات. سبوتنيك المادة السابقة عمومية نادي المريخ ترفع مذكرة بشأن عدم شرعية المجلس المقالة القادمة شحنة جديدة من المساعدات الزراعية شحنة جديدة من المساعدات الزراعية السعودية

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