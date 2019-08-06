عمومية نادي المريخ ترفع مذكرة بشأن عدم شرعية المجلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سلّم أعضاء الجمعية العمومية لنادي المريخ مذكّرة إلى اتحاد كرة القدم السوداني طالبوا خلالها بإعلان عدم شرعية المجلس الحالي لمواصلة عمله.

وقالت المذكّرة إنّ المجلس فشل في إدارة المال العام،، وملف اللاعبين وعلاجهم وحقوقهم مما إنعكس سلباً علي الفريق وبالنتيجة عدم استقرار الأمور الإدارية والرياضية بالنادي، كما أنّه لم يتمكّن من إجازة مشروع النظام الأساسي الجديد بالصورة التي من الممكن أنّ يتوافق عليها الأعضاء،عقد جمعية عمومية منذ إنتخابه”قبل عامين”وذلك يعارض المادة (13/1/ج) من نظام الاتحاد”التزامات الأعضاء” وذلك إقصاء للجهاز التشريعي الأعلي بالنادي ، مما يستلزم إعلان عدم شرعية المجلس.

ومنذ انتخاب العام 2016، لم يكتمل مجلس المريخ بسبب الطعون التي قدّمت ضد مرشح الرئاسة آدم عبد الله سوداكال الذي فاز بالتزكية.

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والأسبوع المنصرم، أصدرت المحكمة العليا القومية قرارًا قضى بشطب كلّ الطعون التي قدّمت ضد مرشح المريخ آدم سوداكال واعتماده رئيسًا للنادي.

وبحسب المذكّرة التي حصل عليها”باج نيوز” فإنّها أشارت إلى إخلاء مجلس المريخ بالأسس التي تدّعم بقاءه، وأهمل الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم، وأنّ ذلك خلّف ضررًا على النادي.

وطالبت المذكّرة بالتماس اتحاد الكرة العدالة بالقيام بالإجراءات اللازمة والضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، بما في ذلك أن تعلنوا عدم شرعية مجلس المريخ ، وأن تتولوا الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية”طارئة”لتعين مجلس إدارة إنتقالي، أو إنتخاب مجلس إدارة آخر.