تحذيرات من فجوة كبيرة بالأعلاف بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رسم اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، يوم الثلاثاء، صورة قاتمة لمستقبل القطاع في حال استمرار أزمة الأعلاف الحالية.

وانتقد رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، هاشم علي محمد خير، سياسات تصدير الأعلاف في ظل المشكلة التي تعانيها السوق الداخلية، واصفاً ذلك بالأمر الخطير الذي من شأنه إلقاء ظلال سالبة على الإنتاج، وفرض زيادات كبيرة في أسعار المنتجات بالنسبة للمستهلكين.

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وحذر هاشم من “فجوة كبيرة وغير مسبوقة” بالسوق الداخلية في مجال الأعلاف تصل إلى حد الانعدام، ما يؤثر سلباً علي المواطن وعلى دورة الإنتاج الحيواني، بوقتٍ تتواصل عمليات صادر “الامباز والمولاص” وغيرها من أنواع وأصناف الأعلاف المحلية للأسواق الخارجية، وهو ما اعتبره مؤشر خطير يستدعي مراجعة السياسات السائدة حالياً.

وأشار خير إلى بعض جهودهم لمعالجة المشكل على نحو عقدهم اجتماع مشترك يوم الاثنين بمشاركة البنك الزراعي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم وصندوق تنمية الزراعة بولاية الخرطوم وومثلي الغرف المتخصصة بالاتحاد، بجانب التنسيق مع البنك الزراعي لإيجاد حلول اسعافية من المخزون الاستراتيجي والعمل علي تسهيل استيراد مدخلات الأعلاف المركزة والدفع بدراسة متكاملة للمشكلة وأثارها السالبة علي الاقتصاد والمواطن ودورة إنتاج الحيوان، مع تحديد الاحتياجات الفعلية السنوية المطلوبة من الاعلاف للقطاعات الانتاجية المختلفة.

وكشف بأن الاتحاد في صدد إقامة مبادرة مشتركة خاصة لإيجاد المعالجات المطلوبة لتوفير الأعلاف بصورة دائمة، لوقف الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم والألبان والبيض.