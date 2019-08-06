- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
وصل السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، يوم الثلاثاء، إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر ودشن شحنة سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية، بحضور والي الولاية المكلف اللواء ركن عصام عبدالفراج.
وقال السفير جعفر -في تصريح صحفي- إن وصول المساعدات يأتي استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبنائه.
وأوضح أن المساعدات امتداد للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها ٥٠٠ مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
وشدد جعفر على أن هذا الدعم المباشر للشعب السوداني ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستناداً إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.
وكانت السعودية والإمارات أعلنتا منتصف شهر يوليو الماضي عن إرسال مساعدات للسودان، تشمل أسمدة واحتياجات أخرى، لتغطية احتياجات العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي.
واستقبل ميناء بورتسودان في نهاية الشهر الماضي باخرة تحمل 25 ألف طن سماد اليوريا من المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر شحنة جديدة من المساعدات الزراعية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.