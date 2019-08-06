شحنة جديدة من المساعدات الزراعية السعودية

الخليج 365 :

وصل السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، يوم الثلاثاء، إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر ودشن شحنة سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية، بحضور والي الولاية المكلف اللواء ركن عصام عبدالفراج.

وقال السفير جعفر -في تصريح صحفي- إن وصول المساعدات يأتي استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبنائه.

وأوضح أن المساعدات امتداد للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها ٥٠٠ مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

Advertisements

وشدد جعفر على أن هذا الدعم المباشر للشعب السوداني ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستناداً إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا منتصف شهر يوليو الماضي عن إرسال مساعدات للسودان، تشمل أسمدة واحتياجات أخرى، لتغطية احتياجات العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي.

واستقبل ميناء بورتسودان في نهاية الشهر الماضي باخرة تحمل 25 ألف طن سماد اليوريا من المملكة.