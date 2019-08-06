مدرب الهلال يكشف أسباب صعوبة مهمته أمام رايون سبورت الرواندي

الخليج 365 :

كشف المدير الفني للهلال نبيل الكوكي عن هدفه الأساسي من مباراته المرتقبة أمام رايون سبورت الرواندي في البطولة الأفريقية، لافتًا إلى أنّه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسٍ لن يكون سهلاً.

وقال الكوكي في تصريحاتٍ أوردها الموقع الرسمي للنادي إنّ رايون سبورت فريق منظّم وعائد من مشاركة قوية في بطولة سيكافا للأندية.

وأضاف” منافسنا وصل مرحلة جيّدة من الجاهزية وظلّ يواصل تدريباته بصورة مستمرّة وبالتالي هذا يوجّب علينا أنّ نكون حذرين في التعامل معه خلال هذه المرحلة”.

وينتظر أنّ تغادر بعثة الهلال خلال ساعاتٍ إلى رواندا لخوض أولى مباريات الفريق في البطولة الأفريقية.

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وأكمل الهلال إعداده بأفضل ما يكون عندما خاض سلسة من التجارب الودية آخرها ملاقاة فريق المحترفين والتي كسبها بهدفٍ دون مقابل أحرزه اللاعب بلوعيدات.

وعدّ نبيل الكوكي التجربة بأنّها مفيدة إلى درجة كبيرة، واصفًا إياها بالباهية.

وأضاف” هذه التجربة أفادتنا كثيرًا لأنها كانت أمام فريقٍ منظم يتمتع بلياقة بدنية عالية تشبه للحد البعيد الأسلوب الذي سيواجهه الهلال في رواندا لأن اللاعب الأفريقي يمتاز بالبنية الجسمانية القوية”.

يشار إلى أنّ الهلال يشارك في الموسم القادم بدوري أبطال أفريقيا والمنافسة العربية.