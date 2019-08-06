بريطانيا تتعهد بدعم الحكومة الانتقالية

أعلنت بريطانيا تعهدها بإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان ودعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية، ورحبت على لسان مبعوثها الخاص، روبرت فيروزر، الذي التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، يوم الثلاثاء، رحبت بالاتفاق الدستوري.
وتناول اللقاء الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الأحد الماضي.
وأعلن المبعوث البريطاني، في تصريح صحفي عقب اللقاء، ترحيب بريطانيا بالاتفاق، مؤكداً رغبة واستعداد بلاده في إنجاح هذه المرحلة من خلال دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية، واصفاً اللقاء بالفريق كباشي بأنه كان مثمراً.
وأعرب المبعوث البريطاني عن سعادته بزيارة السودان في هذه اللحظة التي وصفها بالمهمة في تاريخ السودان، حيث استطاعت معظم الأحزاب السودانية الالتقاء في موقف موحد وتمكنت من خلاله الوصول إلى هذه الاتفاقية، بالإضافة للموقف والشعور الإيجابي الذي تشكل لدى الشعب السوداني بدعم ترتيبات الفترة الانتقالية واستعداده للتحرك نحو تشكيل الحكومة الديمقراطية.
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