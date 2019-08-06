ألمانيا تدعم قوة أوروبية.. وإيران تهدد بمواصلة احتجاز السفن

أعلنت بريطانيا أمس انضمامها إلى تحالف دولي بقيادة أميركا لحماية السفن التجارية وردع التهديدات الإيرانية في الخليج العربي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها ملتزمة حرية الملاحة وتوفير المرور الآمن عبر الخليج من خلال لعب دور قيادي في مهمة أمنية بحرية دولية جديدة، وأكدت أن البحرية الملكية البريطانية ستعمل جنباً إلى جنب مع البحرية الأميركية لضمان أمن السفن التجارية في مضيق هرمز.

ووفقاً لوكالة "الشرق الأوسط" جاء القرار البريطاني بعد مناقشات بناءة خلال مؤتمر دولي عقد الأسبوع الماضي في البحرين، بحسب البيان الحكومي. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: من الأهمية بمكان تأمين الحرية لجميع سفن الشحن الدولية للتنقل في مضيق هرمز دون تأخير بالنظر إلى التهديدات المتزايدة هناك.

وقبل إعلان بريطانيا بساعات، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده تسعى لمهمة أوروبية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مطروح لكنه سيستغرق وقتاً لإقناع الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه المهمة.

وفي طهران، شكك وزير الخارجية محمد جواد ظريف في قدرة أميركا على تشكيل تحالف، ولوَّح بمواصلة احتجاز السفن التي تخالف قواعد الملاحة، مضيفاً أن إيران لا ترى سبباً في غض الطرف عن أخطاء بريطانيا في الملاحة.