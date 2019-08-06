عبد الخالق يؤكد ربط المغتربين بالوطن

أكد الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي أهمية جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في ربط أبناء السودان بالخارج بالوطن وتعزيز صلتهم به وتوظيف خبراتهم ومدخراتهم في التنمية.

وأعلن خلال لقائه بمكتبه اليوم بالسفير عصام عوض متولي الأمين العام للجهاز والدكتور إبراهيم البحاري رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج والأستاذ حاتم سر الختم رئيس مجلس الجالية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، أعلن الموافقة بالشروع في تنفيذ بنك المغتربين.

وأشار إلى أهيمة جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج ودوره الذي يضطلع به في خدمة قضايا المغتربين، وأكد استعدادهم لدعم الجهاز ليؤدي دورة بالصورة المطلوبة، وأشاد بتنفيذ الجهاز للبرامج التي تعزز ولاء السودانيين بالخارج لوطنهم.

وقدم الأمين العام لجهاز المغتربين بالخارج تنويرا شاملا حول أداء الجهاز خلال الفترة الماضية، مبينا أن هنالك حزمة من حوافز المغتربين سبق أن أجيزت من مجلس الوزاء السابق ممثلة في إعفاء الرسوم الجمركية والرسم الموحد والتأمين الطبي لأسر المغتربين والتعليم الالكتروني، مبينا أن القرار شمل 28 بندا سيتم تنفيذها بالتدريج، وأكد الأمين العام حرص الجهاز على تنفيذ تلك الحوافز لتشجيعهم على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني .

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهاز لحل قضايا المغتربين .