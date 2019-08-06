الجيش الباكستاني: الإرادة العسكرية "ستذهب إلى أي مكان" لدعم قضية كشمير

قال قائد الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء أن جيش البلاد "سيبذل قصارى جهده" لدعم الناس في منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند المنافسة لها مكانة خاصة في جزء من أراضيها.

وقال الجنرال قمر جافيد باجوا بعد لقائه بكبار القادة في روالبندي: "الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الكشميريين في نضالهم العادل حتى النهاية".

وأضاف "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد"، دون مزيد من التفصيل.

ويُذكر أنه أسقطت الهند يوم الاثنين حكمًا دستوريًا لولاية جامو وكشمير، والذي كان منذ فترة طويلة نقطة اشتعال في العلاقات مع باكستان المجاورة، لوضع قوانينها الخاصة.