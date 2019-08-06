كوريا الشمالية تهدد: "أمريكا وكوريا الجنوبية سيدفعون الثمن غاليًا"

وأطلقت كوريا الشمالية، التي تنتقد التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية واستخدامها للأسلحة عالية التقنية، سلسلة من الصواريخ منذ أن وافق زعيمها كيم "جونغ أون" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع عقد في 30 يونيو على إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.
وقالت كوريا الشمالية إنها ملتزمة بالدبلوماسية وستنتظر حتى نهاية العام حتى تخفف الولايات المتحدة من سياسة العقوبات والضغط السياسي بشأن الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ الباليستية في بيونج يانج.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان صدر عن وكالة الأنباء الرسمية الكورية "KNNA": إذا تجاهلت واشنطن وسيول تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، "فسوف نجعلها تدفع الثمن باهظًا".
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