حركة تحرير السودان بشمال دارفور تهنئ الشعب وتناشد رفقاء السلاح

هنأ رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية للسلام بولاية شمال دارفور الدكتور صالح آدم إسحق جماهير الشعب السوداني قاطبة والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية التغيير بمناسبة التوقيع أمس بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ووصف د. إسحق التوقيع على الوثيقة الدستورية ومن قبلها وثيقة الاتفاق السياسي بأنهما يمثلان اختراقا مهما وكبيرا لحالة السيولة السياسة التي عاشتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وأضاف أن التوقيع على الوثيقتين جاء ثمرة لنضالات الشعب السوداني وطالب طرفي الاتفاق بالمحافظة على الإنجاز الوطني الكبير.
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