قال "ماتيو سالفيني" نائب رئيس الوزراء الايطالي اليوم الثلاثاء أن أحد الشركاء في الائتلاف الحاكم في ايطاليا يعمل على الغاء ضريبة على الممتلكات في خطوة قد تصل قيمتها الى مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدافعي الضرائب.
وكما أخبر سلفيني، الذي يحكم حزب الرابطة، والصحفيين في روما أنه يريد إعادة فتح المناقشات حول حدود ميزانية الاتحاد الأوروبي التي انتقدها مرارًا وتكرارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي: إيطاليا تهدف إلى تخفيض ضريبة الملكية بقيمة مليار يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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