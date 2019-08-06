مقتل أربعة جنود أوكرانيين شرق دونباس

قال الجيش إن قصف العدو قتل أربعة جنود أوكرانيين في منطقة دونباس الشرقية اليوم الثلاثاء وأبلغ عن أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ أكتوبر الماضي.

وأسفر الصراع بين القوات الأوكرانية والقوات المدعومة من روسيا عن مقتل 13000 شخص منذ عام 2014 على الرغم من وقف إطلاق النار النظري.

وقال الجيش في بيان "إننا نعلن للأسف أنه نتيجة لقصف العدو اليوم، أصيب أربعة من من الجنود".

جدير بالذكر أن الرئيس الجديد "فولوديمير زيلينسكي" تولى السلطة هذا العام ووعد بإنهاء الصراع وعرض محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مكان محايد.