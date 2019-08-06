الصين تكشف النقاب عن سياسة ضريبية خاصة في منطقة شنغهاي للتجارة الحرة

قالت الصين اليوم الثلاثاء إنها ستنفذ سياسة ضريبية خاصة في منطقة شنغهاي للتجارة الحرة الموسعة حديثًا في محاولة لتعزيز التجارة الحرة حيث هدد نزاع بكين التجاري المستمر منذ عام مع واشنطن بالتصعيد بشان الإقتصاد.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي عندما هدد بنسبة 10 ٪ من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار المستوردة إلى الولايات المتحدة، ابتداء من 1 سبتمبر.

وقال مجلس الدولة في بيان على موقعه على الإنترنت إن الصين ستمنح أيضًا تراخيص استيراد النفط الخام للشركات المؤهلة، مضيفًا أنها ستقدم سياسات ضريبية تفضيلية للشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطيران المدني، وأشباه الموصلات، وقطاع الأدوية البيولوجية.

ولم يوضح مجلس الدولة بالتفصيل السياسات الضريبية الخاصة، ولكن نائب عمدة "شنغهاي تشن يين أخبر في وقت لاحق مؤتمر صحفي بأن الشركات الأجنبية قد لا يتم فرض رسوم جمركية على البضائع العابرة أو المخزنة في المنطقة.

وأضاف تشن أن حكومة شنغهاي تعمل عن كثب مع الحكومة المركزية لصياغة التفاصيل.

وأعلنت الصين عن تدابير مختلفة خلال العام الماضي لتحسين الوصول إلى الأسواق حيث تتطلع إلى صرف النقد عن معاملتها للشركات الأجنبية.

