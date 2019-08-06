ذكر السفير الصيني لدى الإمارات اليوم الثلاثاء أن بلاده ربما ترافق سفنا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.
وقال السفير ني جيان لرويترز في أبوظبي: "إذ حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية".
وأضاف لاحقا في رسالة نصية "ندرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج".
وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بكين في أبوظبي: قواتنا البحرية ربما ترافق سفننا التجارية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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