والفرح في دربي عارفو.. بقلم ايمن كبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# ليس من حقنا.. ولا ينبغي لنا.. ان نصادر فرحة شعبنا السوداني الكريم.. بالاتفاق الذي تم توقيعه امس الاحد.. بالأحرف الأولى لطرفي المعادلة السياسية في السودان.. المجلس العسكري الانتقالي.. وقوى إعلان الحرية والتغيير.. لن نصادرها بتاتا لأنها فرحة عفوية.. نابعة من القلوب.. وأن بدت حالمة ومتسرعة.. كتلك الفرحة التي عمت الشوارع بسقوط نظام البشير.. ثم تراجعت سريعا بعد أن اذاع وزير الدفاع عوض بن عوف بيانه الأول… ثم جاءت الفرحة ثانية.. بذات الالق والعنفوان لتقدل في شوارعنا مع بيانه الثاني الذي تنحى فيه.. مفسحا المجال لعبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.. وهو رئيس المجلس العسكري الحالي الذي استبشر به الناس وقتها.. لبرهة.. ثم انقلبوا عليه كفاحا.. وهتافا.. “برهان مالو.. الجابو منو.. جابو الكيزان”.. والهتاف معلوم لديكم بلا نقص او تجاوز.. صحيح أن ذلك كان في اوان مضى.. وقد تحرك القطار إلى الأمام.. متجاوزا محطات كثيرة وسندات عديدة.. مقتربا من وجهته الاخيرة وهي التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية.. وتعيين رئيس مجلس الوزراء… وحكومته… متى توقف القطار هنا واستراحت عجلاته.. وقتها من حقنا أن نفرح بعودة ليل الفرح.. نملأ الشوارع هتافا.. ونكتب على الغيوم المسافرة تلك الأمنيات التي طالما سكنت الأحداق.. والأهداب والرموش.. مبشرة بالسودان الجديد.. اما غير ذلك فستكون فرحتنا اليوم.. اشبه بتلك الأفراح التي كانت مثل “شبع البطيخ” او تلك التي تغنى بها سلطان الجراح الفنان الراحل هاشم ميرغني.. (والفرح في دربي عارفو اصلو ما بيطول كتير..).. لا نريد الفرح الذي يتبدد سريعا على اجنحة الحسرة.. لذلك ندق ساعة الحقيقة بنداء انتبهوا.. انتبهوا لانكم لم تجنوا شيئا بعد.. يستحق كل هذا الابتهاج.. المشوار مازال طويلا لتحقيق المطالب.. واقامة الدولة المدنية التي نريد.. دولة العدل والمساواة ومجتمع الكفاية والسلام.

# لا نريد لشعبنا بأن يكون “رهينة” عند عاتيات الظروف.. ولا “وديعة” عند الكساح والرياح.. يميل حيث تميل.. عليه أن يكون حصيفا ومراقبا لما يجري وقيما عليه.. بدلا من القيام بدور مشجعي كرة القدم في المدرجات الشعبية.. اليوم مع الفريق .. واللاعبين لأنهم احسنوا وانتصروا.. وغدا ضدهم لأنهم أخفقوا وانتكسوا.. يجب الا نستعجل حتى تمضي سفينتنا إلى مرافئ الفرح الذي نستطيع أن نلمسه كشيء حقيقي.. شيء يمشي أمامنا.. يدخل بيوتنا (يملانا ريد.. وعمر جديد) .. لا فرح قابع في الأوراق تحركه الظنون.

# بالأمس رقصنا في الشوارع واحتفلنا ولكن ينبغي أن نقف هنا.. وننتظر.. نحن لا نريد أن نحبط أحد أو نزجر طيرا بنحس يمر بكم.. ولكن نريد أن نبقي بيننا على مساحة من التوازن النفسي والعاطفي لكي لا نبكي غدا على كل هذا الفرح المسكوب.