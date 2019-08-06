توقيف طالبة أجهضت جنينها حبلت به سفاحاً

التاريخ: 06-أغسطس-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة أوقفت شرطة الأوسط اأم درمان طالبة جامعية بتهمة اجهاض جنينها حبلت به سفاحاً. وكشفت عن الواقعة مشرفة باحدى سكنات الطالبات عندما عثرت على كرتونة داخلها جنين غير مكتمل النمو داخل دورة المياه بالسكن وأبلغت إدارة تأمين الجامعات التي دون أحد أفرادها بلاغاً في مواجهة المتهمة بأنها طالبة مقيمة بالسكن حبلت سفاحاً وقامت باجهاض جنينها، وبحسب صحيفة الأهرام اليوم تم توقيفها وتدوين بلاغ في مواجهتها بتهمتي السرقة والاجهاض واحالت الجثة للمشرحة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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