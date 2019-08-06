لصوص يسطون على شركة اسبيرات ويسرقوا الملايين

التاريخ: 06-أغسطس-2019
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نفذ لصوص عملية سطو على شركة اسبيرات بالمنطقة الصناعية بالخرطوم ونجحوا في سرقة مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين, وكشف موظف بالشركة بحسب صحيفة الأهرام اليوم لشرطة الصناعات الخرطوم بان مجهولاً دخل الشركة وكسر خزنة وسرق منها مبلغ “141.150” جنيه, وعدد “6” شيكات, وقدر الشاكي المسروقات بقيمة “213.867” جنيه.
اتخذت الشرطة إجراءاتها حول الحادثة بتدوين بلاغ السرقة. وبحسب صحيفة الاهرام ما زال البحث جار للقبض على المتهمين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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