عقار: مستعدون للإندماج في الجيش ونرفض الانفصال

التاريخ: 06-أغسطس-2019
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قال رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار إن قضية السلام وقضايا الحرب مركزية في المرحلة الانتقالية. وجزم عقار باستعداد مجموعته للإندماج في الجيش، وأضاف “رفض أي حل قائم على الانفصال عن السودان”.
وقال عقار بحسب صحيفة الإنتباهة، إن السودان أتيحت له العديد من الفرص التاريخية من عام 1924 إلى 2005، للإصلاح الداخلي ومعالجة جذور الأزمة، ولكن كل هذه الفرص التاريخية باءت بالفشل في تحقيق هذا الهدف، وتمخض ذلك عن سوء العلاقة بين الدولة والمواطن، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون بالدولة جيش قومي بجانب خمسة جيوش أخرى.
ودعا “عقار” إلى ضرورة تفكيك الدولة العميقة المتمثلة في الحركة الإسلامية التي حكمت البلاد لأكثر من (30) عاماً، وسيطرت على جميع مفاصل الدولة نظاماً وشعباً إما بشكل تنظيمي أو عبر المتعطفين معها، ولا سيما أن الحركة تمتلك جذوراً عالمية وموارد متعددة ويصعب السيطرة عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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