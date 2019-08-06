“الحرية والتغيير”: (قوش) مطلوب للعدالة

قالت قوى الحرية والتغيير إن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش مطلوب للعدالة.

وذكر القيادي بالتغيير وحدي صالح أن قوش مطلوب للعدالة لارتكابه جرائم لم يحددها إبان رئاسته لجهاز الأمن. وجزم بأن قوش لن يضع قدماً في المجلس السيادي ولن تقبل التغيير بذلك البتة.

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وبعث وجدي باتهامات لقوى سياسية لم يسمها ترغب في التقليل من فرحة الشعب وتشويه الانتصار العظيم حول اتفاق وتوقيع الوثيقة الدستورية. ونبه وجدي بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى عدم وجود طلب أمريكي لضم قوش للسيادي، وأضاف قائلاً: (أقول بالفم المليان إن قوى الحرية والتغيير لم تتلق ضغطاً ولن نستجيب لأية ضغوط إقليمية ولا دولية، ولن تستجيب سوى لصوت الشارع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)