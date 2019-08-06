“الشعبي”: “الوطني” لن يستطيع اعاقة اتفاق الدستورية

التاريخ: 06-أغسطس-2019 فى : أخبار 39 مشاهدة قال المؤتمر الشعبي إن تأخر تشكيل المجلس التشريعي يحوله إلى شاهد زور و”تمومة جرتق”. Advertisements وذكر القيادي بالحزب إدريس سليمان أن الاتفاق الدستوري ركز على تقاسم المقاعد بين طرفيه، وأضاف إن حزب المؤتمر الوطني لن يستطيع إعاقة الاتفاق وتابع “لو كان قادراً لحافظ على سلطته”، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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