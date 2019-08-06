ليلة الأحد بعيون لا تحتفل..

أستاذة سلمى…

نستطيع أن نحدثك بما وراء جدران الشيوعي.. والشيوعي يصرخ أمس الأول مذهولاً .. وهو يتساءل عمن ينقل لإسحق فضل الـله أسرار اجتماعاته..

ونستطيع أن نحدثك بما وراء جدران الحركات المسلحة.. في جوبا الأسبوع الأسبق…

و…..و…….

لكن هذا ليس أكثر من ساعة هياج.. ( لا تودي ولا تجيب) .. ونحن نتجافى عن هذا حتى لا نزيد السد الذي يسجن السودان طوبة..

ومساء الأحد لما كان الزحام في قاعة الصداقة.. يتدفق.. إلى الطريق العام والجميع يرقص ويصفق ابتهاجاً لتوقيع الدستور…

قانون دستور لا يذكر اسم الـله فيه…. كنا/ مصادفة / نغوص في حكاية وحكاية..

حكاية عن قانون الـله سبحانه..

وحكاية عن قوانين أخرى

وفي الأولى.. وعند دفن السبسي.. رئيس تونس الذي يلغي الميراث الإسلامي هناك.. ( لأنه يظلم المرأة..!!!). ويستبدله بقانون فرنسي.. ويقول إنه يعترف بالدستور فقط.. تنقل الأخبار عن مواطن هناك.. ينظر إلى جنازة السبسي.. والصلاة عليها.. ثم يقول للناس..

لا تقرأوا على الجنازة القرآن.. اقرأوا عليها الدستور..

وفي الحكاية الثانية.. كنا نقرأ حديثاً عن ( أعظم عقل قانوني في القرن العشرين)

والوظيفة التي يشغلها الرجل بعقله القانوني هذا.. كانت هي مستشار الرئيس الأمريكي ريغان للقانون..

والرجل اسمه روبرت كرين.. وكرين هذا .. وبعقله القانوني الجبار لما كان يبحث عن حل لمعضلة المواريث في القانون الأمريكي.. يقع على آيات المواريث في الإسلام..

والإعجاز هناك..( إعجاز في آيات لا يخطر لك أنت المسلم أن فيها إعجازاً خاصاً) الإعجاز الذي يجعل أضخم عقل قانوني يبرك على ركبتيه.. كان إعجازاً يجعل مستشار الرئيس الأمريكي للقانون.. يعتنق الإسلام..

قال: يستحيل على عقل بشري أن يجمع كل أطراف الأسرة وكل ما يتعلق بالمواريث.. ليأتي بهذه الآيات التي لا يفلت منها شيء ..

ولعله يصلح هامشاً للحديث.. الإشارة إلى أن معضلة الميراث في أمريكا ما يوجزها هو ظاهرة مدهشة

فأنا وأنت وكل أحد قد سمع يوماً عن أثرياء هناك يوصي كل منهم بثروته بعد موته إلى كلب أو قط في بيته..

والسبب هو أن الوصية في القانون الأمريكي هي وحدها تحكم.. من هو الوارث

وهناك… كل أحد من الأثرياء ما أن يوصي بثروته إلى قريب أو حبيب.. حتى يجد أن القريب هذا يسعى لاغتياله بصورة من الصور

لهذا.. يتفادى الأثرياء الموت بأن يوصوا بأموالهم إلى كلب أو قط..

(٣)….

….

وبعضنا يستبدل الدستور الإسلامي بغيره بحثاً عن شيء يصلح السودان..( والصواب لغوياً هو أن نقول: يستبدلون الكفر بالدستور الإسلامي.. ففي اللغة أن ما يسبق بحرف الباء هو المتروك.. مثل أن تقول: اشتريت هذا بجنيه.. وحرف الباء في كلمة.. بجنيه يعني أنك تركت الجنيه واستلمت ما اشتريت

والمتروك ليلة الأحد ليلة التوقيع على الخطوة الأولى لإلغاء الدستور الإسلامي.. هو الشريعة الإسلامية بحثاً عن ….!!!!

وليلة التوقيع.. كان كتاب آخر أمامنا .. يوجز حكاية السودان وبحثه عن مخرج..

والكتاب المكتوب قبل نصف قرن هو ( لا خير فينا إن لم نقلها)

والكاتب منصور خالد ..

والكتاب نقد عنيف للشريعة أول إعلانها..

وأحدهم يوجز نتيجة البحث بجملة وهو يقول..

( وهل وصل إلى الخير بعد أن قالها؟ )

والسودان حكوماته كلها .. كل حكومة منها تبدأ أمرها ببيان يقدم الوعود.. والبيانات قراءة صغيرة لها تكشف أنها جملة واحدة بطبعات مختلفة .. ثم انتظار ثم قبض الريح..

وليلة التوقيع.. تعقب نهاراً .. وإحدى الشاشات فيه تقدم فيلم تشيرشل..

والشاشة كأنها تذكر الناس بجملة تشيرشل التي تقول

: السياسي هو الذي يتنبأ لك اليوم بما سوف يحدث غداً.. ثم يحدثك غداً .. عن.. لماذا لم تتحقق نبوءته… كلام… كلام..

وهيكل يلاحظ أن السودانيين.. هم الأمة الوحيدة التي تنحت جملة تجمع بين الكلام والسكوت..

قال: السودانيون يبتكرون جملة .. ( كلام ساكت) .. والجملة تشير إلى القول الذي ليس وراءه عمل..

والجملة هي تاريخ السودان كله..

(٤)..

لهذا.. أستاذة .. نكف عن الكلام الساكت.. الكلام فيما لا يتجاوز الاهتياج والإثارة.. ونحفر لأقدامنا ونلزم الحديث عن المخابرات التي تنهش السودان الآن..

وبعض ما نظل نعيد القول فيه .. هو أن .. المخابرات الآن لا تمنعك من عمل شيء..

المخابرات ما تفعله الآن هو أن تستخدم ما تفعله أنت بحيث تصبح اللقمة حجراً في حلقك .. وشربة الماء شيئاً يجعلك تشرق وتموت..

ثم أسلوب يجعلك تتخبط في الظلام.. ونموذجه الآن هو حكاية قوش..

وقبل شهرين .. نقول إن قوش تخدعه مخابرات الخليج..

وإن أمريكا تستخدم مخابرات الخليج..

وإن هذا يستخدم الشيوعيين..

والشيوعيون يستخدمون التجمع والحركات..

وحديث يدور الآن عن طلب أمريكي لإشراك قوش بمنصب قيادي..

وقبل شهر.. نحدث عن أربعة أسماء اتجهت أمريكا لاستخدامها وفشلت..

(٥)..

…

والأسبوع الماضي يدهشك أنه لم تصحب الهياج كتابات نقدية كما كان يحدث عادة ..

والكتابات تبدأ عند الجانب الآخر.. جانب الإسلاميين.. ودكتور الطيب في قصيدة لم تنشر يقول للرجل..

( مين الخاين ..

قبل نسأل مين الخاين

وكل الناس محتارة تعاين

مين الباعنا وباع بترولنا..

ومين الخانا ودقس زولنا..

وباع حلتنا وباع محصولنا..

ومين الخلى الواطي يطولنا

ومين الخدر لينا عقولنا

وااااه من زولنا..

ومين الخاين

والرد الهوا القاعد جوا

سلم بنتنا للسعلوة

وخان حلتنا وخان الخوة

وعامل راجع وقال شن سوا

شن سويت ياود البيت..

…………..

…………..

والقصيدة الممتدة نخفف من جمرها ببعض الرماد ..

ولعلنا ننشرها كاملة بعد التشاور مع صاحبها..

يبقى أنه جاء في الأنباء أنه ( لم يكد الوسيط يعلن الاتفاق.. حتى صرخ الناس بقوة … الـله أكبر..

ثم طأطأ الجميع رؤوسهم في ذهول.. ذهول مهيب..

ثم بدأوا يرددون على استحياء…

مدنيااااااوووو