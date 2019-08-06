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المحكمة تردع مدير طبي بمستشفى معروف وموظفة بالسجن بعد إدانتهما بالاتجار بالبشر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أغسطس-2019

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أوقعت محكمة الارهاب بالخرطوم شمال عقوبة السجن ثلاث سنوات في مواجهة مدير طبي بمستشفى معروف وموظفة بالجوازات بعد ادانتهما بتهم تحت المواد “8/7″ من قانون الاتجار بالبشر وذلك على خلفية ادخال عدد :42” أجنبياً للسودان بحجة انهم عمال نظافة مقابل مبلغ مالي.

 

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وبحسب تفاصيل قضية الاتهام كما ورد بصحيفة الدار عندما توفرت معلومة عن نشاط المتهمين باستقدام عمال اجانب للبلاد باسم مستشفى حكومي وعلى ضوء ذلك تم ارسال قوة للمستشفى لتقصي الحقائق والتأكد من المعلومة وتم العثور عليهم وتم اخطار مدير المستشفى لكنه نفى ارسالها وتم القبض على المدير الطبي كمتهم اول والمتهمة الثانية تعمل كمندوبة بالجوازات وبعد التحري حول البلاغ للمحكمة حيث تم سماع جميع الحيثيات وصدر القرار السابق ذكره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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