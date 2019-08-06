بالفيديو.. سيارات (الدعم السريع) تجوب شوارع العاصمة السودانية وأفرادها يهتفون (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)

وسط أجواء خريفية رائعة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم ظهرت سيارات قوات الدعم السريع في شارع النيل وسط العاصمة السودانية محملة بأفرادها الذين ظهروا وهم يحملون علم السودان ويهتفون بعبارات ثورية تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب موقع النيلين فقد وثق ناشط سوداني وعبر كاميرا هاتفه للحظة التي جابت فيها سيارات الدعم السريع شارع النيل الخرطوم. Advertisements وقد لفت هتاف الجنود (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية) و (مدنياااااا) انتباه الناشط الذي علق على الهتاف بالضحك ووضح ذلك لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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