ناشطون على مواقع التواصل: (تعرضنا للخداع من حسناوات المظاهرات بأوروبا)

عادت روح الفكاهة والدعابة لمواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد غياب طويل وذلك لإنشغال الكثير من الرواد بالقضية الأهم والشغل الشاغل وهي انتفاضة الثورة وبعدها التحول للحكومة المدنية.

في تلك الفترة حرصت معظم صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مسح كل المواضيع والمنشورات الهزلية التي لا تخدم غرض وحذر المسؤولين كل الناشرين من نشر أي بوست لا علاقة له بالثورة وأكتفوا بعبارة (الحصة وطن).

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وبعد تحقق المدنية عادت روح الفكاهة والضحك لصفحات مواقع التواصل, وبحسب موقع النيلين فقد شكى عدد من النشطاء وبطريقة ضاحكة من الوعود التي أطلقتها حسناوات المظاهرات اللاتي يقمن خارج السودان بعدد من الدول الأوروبية.

حيث صرحن الحسناوات قبل بداية الثورة بعودتهن للسودان فور تحقيق الثورة, ثم بعد ذلك أكدن حضورهن بعد المدنية وفقاًً لما ذكر ناشرو التدوينة الساخرة على فيسبوك.

وأكد الناشطون في شكواهم أنهم تعرضوا لخداع من الكنداكات اللاتي لم يوفين بوعدهن, وذكر الناشطون أنهم لا زالوا مرابطين بالمطار لاستقبال كنداكات السودان بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)