ردود واسعة لاعتداء مواطن على الرئيس السابق داخل سرادق عزاء والدته

Advertisements

استنكر عدد كبير من أطياف المجتمع السوداني والعامة للاسلوب البربري الذي انتهجه مواطن حاول الاعتداء على الرئيس السابق داخل سرادق عزاء والدته “هدية” لعدم مراعاة حرمة الموتى وانتهاز تلك السانحة لافتاً الى ان المجتمع السوداني امتاز بالتسامع لما يقتضيه ديننا الحنيف.

مشيرا الى ان البشير في نهاية المطاف هو امام قانون نتمنى ان يكون عادلاً ومنصفا رغم ان المواطن السوداني قد ذاق الامرين ولكن لا نريد شيء سوى الانصاف وهذا على خلفية الخبر الذي انفردت به صحيفة الدار عندما حضر المتهم الذي يواجه اجراءات بقسم شرطة الشمالي سرادق عزاء والدة الرئيس السابق بمربع “9” بكافوري واهماً انه يريد رفع كفيه للفاتحة واداء واجب العزاء ولكن الحضور فوجئ بانه يريد صفع الرجل وهو يتلقى عزاء والدته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)