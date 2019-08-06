تسليم المخابز حصص أسبوع من الدقيق

أعلن اتحاد المخابز، عن بدء استلام حصص الدقيق للولاية من قبل الشركات، لتغطية احتياجات المواطنين من الخبز خلال عطلة عيد الأضحى، وقال رئيس الاتحاد يحيى موسى، إن الاتحاد أكمل ترتيبات مع شركات الدقيق تقضي باستلام حصص الدقيق المقررة لأسبوع عطلة العيد.

مبيناً بأن الاتحاد بدأ عملية الاستلام فعلياً من بعض الشركات، وستتواصل خلال الأيام المقبلة. وأضاف: الاتحاد سيقوم بتوزيع هذه الحصص للمخابز، مشدداً على كل صاحب مخبز لديه مشكلة عمالة، تسليم حصته إلى أقرب مخبز لديه.

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إلى جانب اطمئنان الاتحاد على موقف إمداد الغاز والجازولين للمخابز بحسب صحيفة السوداني، مشيراً إلى استمرار عمل الاتحاد في أيام عطلة العيد لمتابعة إجراءات توزيع الدقيق بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)