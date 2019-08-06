"realme" تحتل المرتبة السابعة في مصر بحصة سوقية بلغت 2.7٪

أعلنت Counterpoint، المؤسسة الدولية للتحليل الرسمي، مؤخراً عن تقرير شحن الهواتف المحمول للربع الثاني 2019، وفقاً للتقرير، فإن العلامة التجارية الناشئة "realme" قد قدمت أداء ملحوظاً، وهذا بعد عام واحد فقط من إطلاقها، حيث سرعان ما أصبحت العلامة التجارية واحدة من أفضل 10 شركات مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، جنبا إلى جنب مع شركات "Samsung وHuawei وApple".

في الربع الثاني من عام 2019، سجلت الشركة حوالي 4.7 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 848% سنوياً، مما يجعلها أسرع علامة تجارية للهواتف المحمولة نمواً في العالم. وفي الوقت نفسه، أصدرت GFK مصر تقريراً عن شهر يونيو 2019، حيث احتلت شركة realme المرتبة السابعة محلياً بحصة سوقية بلغت 2.7٪.

يعد السوق المصري أحد أقوى الأسواق وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من أن المنافسة شرسة، إلا أن شركة realme استطاعت أن تثبت أقدامها وتحقق نجاحات مبهرة.

وبدأت رحلة الشركة في مصر في يناير 2019 بإطلاق هاتفي "realme C1 وrealme 2Pro"، حيث حقق الأخير مبيعات بلغت 8.5 مليون جنيه في 80 دقيقة فقط على موقع جوميا.

في إبريل 2019، أطلقت الشركة بكل جرأة الهاتف الذكي "realme 3"، واكتسبت أكثر من 10 مليون مستخدم حول العالم بحلول شهر يوليو، لتصبح أولى شركات الهواتف الذكية الناشئة في الهند، وربما الحصول على رقم 10 مليون مستخدم لشركة ناشئة في عام واحد هو أمر صعب المنال، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الزيادة مع الاستمرار في التوسع والنمو.

وفي يونيو 2019، أطلقت الشركة أحدث ابتكاراتها وأطلقت إصداريها "realme 3Pro و.realme C2".

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ومع اقتراب بداية العام الثاني عالمياً ونهاية العام الأول في مصر، تمكنت الشركة من تأمين وحجز مكانة للشركة على عرش سوق الهواتف الذكية.

كعلامة تجارية تجرؤ على القفزة، كان هدف الشركة أن تجعل من نفسها أيقونة جديدة للشباب، ويرتبط التطور السريع ارتباطاً وثيقاً بفهمها الدقيق لسوق المستهلكين الشباب واحتياجاتهم، وهذا ما استندت عليه الشركة في البحث والتطوير لخلق التوازن بين احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم، حيث اعتمدت على التكنولوجيا المتطورة مع فلسفة Dare-to-Leap والتي أصبحت مثالاً للأداء والتصميم الرائع بسعر مناسب، مما يوفر المزيد من التجارب القوية والجريئة للمستهلكين الشباب من خلال الاستفادة القصوى بشكل أساسي من التجارة الإلكترونية وأنماط القنوات القصيرة التي تتيح المزيد من الاستفادة للمستهلكين، حيث تضمن للمزيد من الشباب الحصول على راحة البال التي توفرها معادلة التكنولوجيا والتصميم.

وقال "Sky Li"، المدير التنفيذي ومؤسس الشركة: "كانت نية realme في البداية هي خلق منتجات ذات مجموعة كاملة من التجارب الجديدة والفريدة للشباب، ولقد بنينا مفهوم Dare to Leap استناداً إلى تلك المهمة ونأمل في تزويد المستهلكين الشباب بمنتجات أكثر إثارة ضمن نطاق الأسعار نفسه بحيث تتجاوز توقعاتهم، سواء على مستوى التصميم أو الأداء أو الجودة".

بذل جهد كبير من أجل الترتيب الشامل رفيع المستوى:

حتى الآن، دخلت "realme" بنجاح إلى أكثر من 20 سوق حول العالم من بينهم الصين وأوروبا والهند وجنوب شرق آسيا وروسيا، وحققت مبيعات قياسية عدة مرات في العديد من الأسواق وأصبحت واحدة من أفضل 5 علامات تجارية في الهند لثلاثة أرباع متتالية، وفي السوق المصري، وقامت بعمل أفضل 10 مخططات في مبيعات الهواتف الذكية في فئة السعر 2000 و3000 و4000 جنيه.