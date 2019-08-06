استمرار مباحثات "ربع الساعة الأخيرة" بين أنقرة وواشنطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء أن مباحثات المنطقة الآمنة شمالي سوريا مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين، لا تزال مستمرة في العاصمة أنقرة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجولة المخصصة للمباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة استؤنفت اليوم في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي في وزارة الدفاع التركية بأنقرة.
وانطلقت الجولة الثانية من المباحثات التركية الأمريكية بهذا الصدد أمس الاثنين للمرة الأولى منذ الجولة الماضية التي عقدت في 23 يوليو.
وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة حول وضع شرقي الفرات في سوريا وتهديد المسلحين الأكراد من هناك للأراضي التركية.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بأنه إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا لاحقا، في إشارة إلى عملية عسكرية أحادية لقواته شرقي الفرات ضد الفصائل الكردية.
وتحاول واشنطن ثني أنقرة عن هذه الفكرة في سوريا، وتقول أن أي تدخل أحادي منها سيقابل الرفض.
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