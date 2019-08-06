رسمياً.. برشلونة يعلن التعاقد مع جونيور فيربو حتى 2024م

الخليج 365 :

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس اليوم الأحد بشكل رسمي، ليعزز خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة كشف عبر الموقع الرسمي للنادي عن توقيعه مع الإسباني جونيور فيربو، قادماً من ريال بيتيس، بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة حتى 2024.

الصفقة كلفت خزينة العملاق الكتالوني 18 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون يورو كمتغيرات، مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 200 مليون يورو.

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فيربو اجتاز الفحوصات الطبية في النادي الكتالوني بنجاح، حيث من المنتظر تقديم اللاعب في ملعب الكامب نو مساء اليوم على هامش مباراة الفريق أمام أرسنال في كأس خوان جامبر الودية.

ظهير ريال بيتيس هو اللاعب الذي خطف أنظار إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق منذ اللحظة الأولى، وفي ظهوره الوحيد ضد البلواغرانا على ملعب كامب نو.

تلك المباراة كانت بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018 في الليغا، ونجح فيربو خلالها في تسجيل هدف في شباك الحارس الألماني الرائع مارك أندري تير شتيغن، ليفوز بيتيس بنتيجة 4-3.

وبحسب يوروسبورت لعب فيربو 43 مباراة مع ريال بيتيس كأساسي في الموسم الماضي، بالإضافة لتحقيقه لقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، فهو يُعتبر خيارًا مثاليًا لمنافسة جوردي ألبا على مركز أساسي في الجبهة اليُسرى.