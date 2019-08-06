د.شداد يدلي بتصريحات حول أزمة لاعب الهلال بن فرج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم التدخل في أزمة نادي الهلال والفيصل الأردني بخصوص اللاعب التونسي بن فرج وعلم (الموقع) ان شداد طالب نادي الهلال بالانتظار عن ما تسفر عنه مداولات الفيفا مشيرا في ذات الوقت الي أن ضغط الموسم تسبب في كثير من الازمات.

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